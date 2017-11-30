Уважение, признание и почет

Почитание усопших, возвышение их благих дел, вспоминать их — свойственные нашему народу ценности. Широкое празднование в стране 100-летие государственного и общественного деятеля Шарофа Рашидова порадовало наш народ, а жителей махалли «Жиззахлик» города Джизак — вдвойне. Потому что в «Жиззахлик»е расположились поставленный памятник великому сыну народа, парк Хамида Алимджана и Зульфияхоним.

В Джизакской области в честь этой даты был осуществлен ряд благоустроительных работ. Озеленено более трех гектаров площади, посажены саженцы более 20 декоративных деревьев, построен современный фонтан. Отремонтированы расположенные рядом гостиница и комплексы.

На церемонии открытия памятника Шарофа Рашидова участвовал и выступил с речью глава государства. Президент, вспомнив заслужившего уважение среди народа своими уникальными способностями, богатым опытом и знаниями, трудолюбием государственного деятеля, отметил, что наш народ проявляет высокое уважение его бессменной памяти.

Благодаря независимости прославляется имя представителя неповторимого дарования, нашими соотечественниками с большой радостью встретились создание памятника в честь Шарофа Рашидова, название Джизакского района его именем. Говоря словами Президента, неповторимый символ великого деятеля призывает всех нас любить Родину, служить узбекскому народу верностью.

27 апреля нынешнего года во время визита Президента Шавката Мирзиёва в Джизакскую область давал указания по поводу создания парка Хамида Алимджана и Зулфияхоним, их творческой школы. Сегодня они радуют местное население.

Как говорят, радость приходит парой, рядом с парком построено школа-интернат, специализированный углубленному изучению узбекского языка и литературы, имени Хамида Алимджана и Зулфияхоним. Четырехэтажное здание состоит из широких и светлых классов, общежития на сто мест, буфета, актового зала и спортивного комплекса. В 5–8 классы школы-интерната, который начал действовать с 1 октября нынешнего года, на основе испытания приняли 120 талантливых ребят. Радует, что основная их часть состоит из махаллинской молодежи, питающей особую любовь к литературе и поэзии.

Увековечение имени великих детей народа — Шарофа Рашидова, Хамида Алимджана и Зульфии стало огромным событием духовной жизни нашей области. Сегодня каждый, кто приходит в парк, чувствует дух людей, которые посвятили свою жизнь служению народу. Жизненный и творческий путь этих людей является всесторонне образцом для нашей молодежи.

Планируем устроить походы в парк не только школьниц общеобразовательных школ на территории, но и молодоженов и представителей семей, обратившихся в Примирительную комиссию. Ибо символ Зулфияхоним призывает сохранению семьи, относиться с терпением к трудностям семейной жизни.

Отремонтировано медресе Хожа Нуриддин на территории парка, здесь организован музей, что, несомненно, сыграет важную роль в обогащении духовного богатства молодежи, приобщении ее к литературе.

В ходе визита глава государства определил ряд задач по большему благоустройству окружения парка, укреплению материально-технической базы школы-интерната. А это говорит о том, что здесь созидательные работы будут продолжительными.

Мелибой КАМОЛОВ,

председатель схода граждан махалли «Жиззахлик» города Джизак.