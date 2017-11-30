В воспитании, в первую очередь нужно показать пример

Узнавший о том, что Зулфизар перестала ходить в колледж, председатель схода граждан махалли Баходир Нуров вместе с членами комиссии по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта пошел в дом девушки.

Ее отец Юсуф-ака не скрыл, что выдает дочь замуж. Председатель комиссии Рахобза Кораева переживала о будущем Зулфизар, которую обучал в школе, и которая сегодня обучается на третьем курсе колледжа.

— Нынешняя молодежь прогрессивная, наша с вами задача состоит в поддерживании ее, — сказала она отцу девушки. — Подумайте о будущем дочери, которая не смогла перечить вам и согласилась выйти замуж. Прислушайтесь к ней. Не раните ее сердце осознанно. Сделайте так, что в дальнейшем она будет счастлива и довольна вами.

Юсуф-ака в этот день долго беседовал с дочерью. Затем передумал, не желая препятствовать ее мечтам.

Пришедшая с утра на работу Рахобза-опа услышала от активистов две хорошие новости. Первая — решение отца о дочери, вторая — Зулфизар стала победителем в конкурсе «Энг яхши китоб» среди учащихся колледжа.

Сегодня женщины не только любящие матери, верные супруги, но и активные члены общества, вносящие достойный вклад в развитие страны. Рахобза Кораева одна из таких самоотверженных и инициативных женщин. Она долгие годы работала директором общеобразовательной школы № 62, тем временем отдельное внимание уделяла воспитанию и образованию халкободской молодежи. Особенно достойны признания ее активность в качестве председателя комиссии, работы в сотрудничестве с родителями.

Поэтому в махалле все ее хорошо знают. Она находит время и для участия в пропагандистских мероприятиях в сходе, и для проведения занятий «Родительского университета». В организации содержательного досуга детей из нуждающихся семей, растущих в неспокойных семьях, изучении их психологического состояния наладила сотрудничество с консультантом по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания махалли Гулнорой Тургуновой. В частности, двоим детям из нуждающихся в социальной помощи семей помогли на льготной основе заниматься в районном детском центре «Баркамол авлод». А также семь ребят привлечены в кружки по разным направлениям.

Воспитатель, в первую очередь сам должен показывать пример. Этот девиз призывает нашу героиню и в семье, и на работе быть требовательной и внимательной.

— Рахобзахон не жалеет от махаллинской молодежи ни советов, ни помощи, — говорит председатель махалли «Халкобод» Баходир Нуров. — Ее большой вклад был и в организации недавно прошедшего «круглого стола» на тему «Я счастливое дитя своей страны».

Каждый оценивает счастье своими весами. А для Рахобзы Кораевой счастье, когда она просыпается утром, в здравии и спокойствии идет на работу, вечером возвращается в семью, видит успехи своих учеников.

Труд Р. Кораевой со стороны государства удостоен высокой наградой. В преддверии 26-летия государственной независимости согласно указу Президента ей вручили орден «Дустлик».

Нигина ШОЕВА,

«Maхaллa».