Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

В воспитании, в первую очередь нужно показать пример

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Узнавший о том, что Зулфизар перестала ходить в колледж, председатель схода граждан махалли Баходир Нуров вместе с членами комиссии по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта пошел в дом девушки.

 

Ее отец Юсуф-ака не скрыл, что выдает дочь замуж. Председатель комиссии Рахобза Кораева переживала о будущем Зулфизар, которую обучал в школе, и которая сегодня обучается на третьем курсе колледжа. 

— Нынешняя молодежь прогрессивная, наша с вами задача состоит в поддерживании ее, — сказала она отцу девушки. — Подумайте о будущем дочери, которая не смогла перечить вам и согласилась выйти замуж. Прислушайтесь к ней. Не раните ее сердце осознанно. Сделайте так, что в дальнейшем она будет счастлива и довольна вами.

Юсуф-ака в этот день долго беседовал с дочерью. Затем передумал, не желая препятствовать ее мечтам.

Пришедшая с утра на работу Рахобза-опа услышала от активистов две хорошие новости. Первая — решение отца о дочери, вторая — Зулфизар стала победителем в конкурсе «Энг яхши китоб» среди учащихся колледжа.

Сегодня женщины не только любящие матери, верные супруги, но и активные члены общества, вносящие достойный вклад в развитие страны. Рахобза Кораева одна из таких самоотверженных и инициативных женщин. Она долгие годы работала директором общеобразовательной школы № 62, тем временем отдельное внимание уделяла воспитанию и образованию халкободской молодежи. Особенно достойны признания ее активность в качестве председателя комиссии, работы в сотрудничестве с родителями.

Поэтому в махалле все ее хорошо знают. Она находит время и для участия в пропагандистских мероприятиях в сходе, и для проведения занятий «Родительского университета». В организации содержательного досуга детей из нуждающихся семей, растущих в неспокойных семьях, изучении их психологического состояния наладила сотрудничество с консультантом по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания махалли Гулнорой Тургуновой. В частности, двоим детям из нуждающихся в социальной помощи семей помогли на льготной основе заниматься в районном детском центре «Баркамол авлод». А также семь ребят привлечены в кружки по разным направлениям.

Воспитатель, в первую очередь сам должен показывать пример. Этот девиз призывает нашу героиню и в семье, и на работе быть требовательной и внимательной.

— Рахобзахон не жалеет от махаллинской молодежи ни советов, ни помощи, — говорит председатель махалли «Халкобод» Баходир Нуров. — Ее большой вклад был и в организации недавно прошедшего «круглого стола» на тему «Я счастливое дитя своей страны».

Каждый оценивает счастье своими весами. А для Рахобзы Кораевой счастье, когда она просыпается утром, в здравии и спокойствии идет на работу, вечером возвращается в семью, видит успехи своих учеников.

Труд Р. Кораевой со стороны государства удостоен высокой наградой. В преддверии 26-летия государственной независимости согласно указу Президента ей вручили орден «Дустлик».

Нигина ШОЕВА,
«Maхaллa».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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