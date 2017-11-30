Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

«Я стала не невесткой, а дочерью для этой страны»

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В нашей стране немало интернациональных махаллей. Особенно в регионах, граничащих с соседними государствами, как одна большая дружная семья живут узбеки, таджики, киргизы, казахи. «Мугол» — одна из таких многонациональных махаллей, где царит содружество и толерантность.

 

Недавно узбекский юноша Рустам Отахонов женился на киргизской девушке Айнуре Туйчибоевой. На свадьбе участвовали представители разных национальностей. Прозвучали песни узбекского и киргизского народов. Торжество стало краше благословением старцев.

На самом деле я тоже по национальности киргизка. Родилась в соседней стране. По воле судьбы вышла замуж в Янгикурганский район Наманганской области. В этом прекрасном краю одной большой семьей живем с узбеками, таджиками и десятком представителями других народов. Поэтому чувствую себя не невесткой, а дочерью этой страны.

В данное время работаю консультантом по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли «Мугол». Это является результатом оказанного мне местным населением огромного доверия и внимания.

В деле обеспечении межнациональной дружбы и согласия активно сотрудничаем с Киргизским национальным культурным центром в области. По словам руководителя центра Махфират Истамкуловой, сегодня в области проживает более 20 тысяч киргизов. Стало традицией организовать культурные мероприятия в сотрудничестве с четырьмя школами, обучающими на киргизском языке и сходами граждан.

В Наманганской области также действуют русский, корейский, таджикский национальные культурные центры. Высока их роль в социально-экономическом развитии, духовной жизни региона. Важно то, что здесь созданы все возможности и условия для сохранения и развития традиций, обычаев и ценностей представителей более 80 народов и народностей.

Мухаррам ЮНУСОВА,
консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного
воспитания схода граждан махалли «Мугол» Янгикурганского района.

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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