«Я стала не невесткой, а дочерью для этой страны»

В нашей стране немало интернациональных махаллей. Особенно в регионах, граничащих с соседними государствами, как одна большая дружная семья живут узбеки, таджики, киргизы, казахи. «Мугол» — одна из таких многонациональных махаллей, где царит содружество и толерантность.

Недавно узбекский юноша Рустам Отахонов женился на киргизской девушке Айнуре Туйчибоевой. На свадьбе участвовали представители разных национальностей. Прозвучали песни узбекского и киргизского народов. Торжество стало краше благословением старцев.

На самом деле я тоже по национальности киргизка. Родилась в соседней стране. По воле судьбы вышла замуж в Янгикурганский район Наманганской области. В этом прекрасном краю одной большой семьей живем с узбеками, таджиками и десятком представителями других народов. Поэтому чувствую себя не невесткой, а дочерью этой страны.

В данное время работаю консультантом по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли «Мугол». Это является результатом оказанного мне местным населением огромного доверия и внимания.

В деле обеспечении межнациональной дружбы и согласия активно сотрудничаем с Киргизским национальным культурным центром в области. По словам руководителя центра Махфират Истамкуловой, сегодня в области проживает более 20 тысяч киргизов. Стало традицией организовать культурные мероприятия в сотрудничестве с четырьмя школами, обучающими на киргизском языке и сходами граждан.

В Наманганской области также действуют русский, корейский, таджикский национальные культурные центры. Высока их роль в социально-экономическом развитии, духовной жизни региона. Важно то, что здесь созданы все возможности и условия для сохранения и развития традиций, обычаев и ценностей представителей более 80 народов и народностей.

Мухаррам ЮНУСОВА,

консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного

воспитания схода граждан махалли «Мугол» Янгикурганского района.