Ценные письма на книжной полке семьи

Семья Собиржона Сиддикова, проживающая в махалле имени Ахмада ал-Фергани города Фергана, признается в качестве интеллигентной и начитанной семьи. Доцент кафедры физической культуры и методики Ферганского государственного университета, кандидат биологических наук С. Сиддиков вместе с супругой бывшей учительницей Гульнора-опа имеют домашнюю библиотеку из разных книг, научных пособий, газет и журналов.

В эти дни в этой библиотеке есть более трех тысяч литературы. Во время духовно-просветительских мероприятий и встреч в махалле они организуют выставку разных книг, хранящихся в их библиотеке.

— Книга играет важную роль в формировании мышления и мировоззрения человека, — говорит Собиржон-ака. — Потому что чтение книг служит заполнению словарного запаса, повышению способности к мышлению и ораторского мастерства, призывает укрепить память, к размышлению. Поэтому требованием сегодняшнего дня является системное налаживание в каждой махалле деятельности библиотек и торговли книг. К тому же в правильном налаживании культуры чтения в семье, в первую очередь старшие должны показывать пример младшим. К примеру, в нашей семье суббота обозначена в качестве дня книгочтения. В этот день устраиваем своеобразную дискуссию о прочтенных книгах, научной литературе, газетах и журналах. Даже с живущими от нас далеко внуками и детьми устраиваем такие беседы с помощью телефона. Интересуемся их успеваемостью, даем советы и рекомендации. Даем советы и по хранению и правилам ремонта книг.

Достойно внимания то, что на основе образцовых мыслей, интересных сведений в прочитанной в семье каждой книги создан сборник «Дурдона сузлар». Суть и содержание расположившихся на книжных полках лучших книг вкратце отражены в этой брошюре. Поэтому в библиотеку часто приходят и молодые любители книг, студенты, проводящие разные научные исследования в разной сфере жизни.

— Таких семей-книголюбов у нас много, — говорит председатель махалли Мунисхон Ахмедова. — В нашей махалле проживают 26 представителей науки, более 60 учителей и наставников. Поэтому в каждой семье отдельное внимание уделяется чтению книг. В этом руководством к действию становятся принятые правительством документы о повышении культуры чтения.

В эти дни работаем над созданием библиотеки в самом сходе граждан. Кроме этого на каждой встрече и разных праздничных мероприятиях организуются конкурсы в номинациях «Лучший подарок — книга», «Семья-книголюб», «Самый молодой книголюб», «Родители, которые покупают самое большое количество книг», «Прочтенная мной книга», победители и активные участники поощряются.

Словом, в воспитании молодого поколения всесторонне здоровыми и духовно зрелыми личностями, обеспечении стабильности социально-духовной среды на местах высока роль книги.

Расул КАМОЛ,

«Махалла».