Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Ценные письма на книжной полке семьи

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Семья Собиржона Сиддикова, проживающая в махалле имени Ахмада ал-Фергани города Фергана, признается в качестве интеллигентной и начитанной семьи. Доцент кафедры физической культуры и методики Ферганского государственного университета, кандидат биологических наук С. Сиддиков вместе с супругой бывшей учительницей Гульнора-опа имеют домашнюю библиотеку из разных книг, научных пособий, газет и журналов.

 

В эти дни в этой библиотеке есть более трех тысяч литературы. Во время духовно-просветительских мероприятий и встреч в махалле они организуют выставку разных книг, хранящихся в их библиотеке. 

— Книга играет важную роль в формировании мышления и мировоззрения человека, — говорит Собиржон-ака. — Потому что чтение книг служит заполнению словарного запаса, повышению способности к мышлению и ораторского мастерства, призывает укрепить память, к размышлению. Поэтому требованием сегодняшнего дня является системное налаживание в каждой махалле деятельности библиотек и торговли книг. К тому же в правильном налаживании культуры чтения в семье, в первую очередь старшие должны показывать пример младшим. К примеру, в нашей семье суббота обозначена в качестве дня книгочтения. В этот день устраиваем своеобразную дискуссию о прочтенных книгах, научной литературе, газетах и журналах. Даже с живущими от нас далеко внуками и детьми устраиваем такие беседы с помощью телефона. Интересуемся их успеваемостью, даем советы и рекомендации. Даем советы и по хранению и правилам ремонта книг.

Достойно внимания то, что на основе образцовых мыслей, интересных сведений в прочитанной в семье каждой книги создан сборник «Дурдона сузлар». Суть и содержание расположившихся на книжных полках лучших книг вкратце отражены в этой брошюре. Поэтому в библиотеку часто приходят и молодые любители книг, студенты, проводящие разные научные исследования  в разной сфере жизни.

— Таких семей-книголюбов у нас много, — говорит председатель махалли Мунисхон Ахмедова. — В нашей махалле проживают 26 представителей науки, более 60 учителей и наставников. Поэтому в каждой семье отдельное внимание уделяется чтению книг. В этом руководством к действию становятся принятые правительством документы о повышении культуры чтения.

В эти дни работаем над созданием библиотеки в самом сходе граждан. Кроме этого на каждой встрече и разных праздничных мероприятиях организуются конкурсы в номинациях «Лучший подарок — книга», «Семья-книголюб», «Самый молодой книголюб», «Родители, которые покупают самое большое количество книг», «Прочтенная мной книга», победители и активные участники поощряются.

Словом, в воспитании молодого поколения всесторонне здоровыми и духовно зрелыми личностями, обеспечении стабильности социально-духовной среды на местах высока роль книги.

Расул КАМОЛ,
«Махалла».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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