Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Знание важно, но, чтобы получить его, обязательно нужно быть в поиске

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Молодые годы человека приходятся к поре полной энергии. В это время он достигает больших успехов. Для этого необходимы удобная среда, условия.

 

Многие в нашей стране эффективно пользуются создающимися для молодежи широкими возможностями. Я тоже один из таких счастливых представителей подрастающего поколения.

С детства интересуюсь математикой. Этот интерес развивал сначала в школе махалли «Ёшлик» Ургенчского района Хорезмской области, затем в академическом лицее имени Сирожиддинова в столице, после Национальном университете Узбекистана.

Мы являемся поколением Мухаммада Хорезми. Меня вдохновляет желание быть достойным продолжателем великого предка. Для этого созданы все необходимые условия в образовательных учреждениях.

Особенно во время выступления во внеочередной сессии Хорезмского областного кенгаша народных депутатов глава государства высказал огромное доверие и отметил достижения молодежи, что сильно вдохновило меня, придало сил и повысило желание получать новые знания.

Действительно, в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах я участвовал на международной олимпиаде в Малайзии (International Mathematical Competition for University Students) и получил золотую медаль. Это благодаря создающимся в нашей стране условиям для молодежи.

В считающемся одним из престижных по предмету математика состязании участвовал вместе с наставником —  сардором команды Национального университета Узбекистана, ассистентом кафедры математики и анализа университета Каримом Рахимовым и студентом Бехзодом Курбонбоевым. Конкурс проходил два дня, каждый день представляли по пять задач, касающиеся алгебры и теории цифр, геометрии, математики и анализа, комплексного анализа и комбинаторики. По итогам ежедневного анализа результатов старались правильно использовать существующий потенциал. После объявления результатов организаторы олимпиады отдельно побеседовали с нами, задавали вопросы об образовательной системе, внимании государства молодежи, преподавании предмета математика. Мы рассказали о том, какие в нашей стране созданы возможности для воспитания гармонично развитого поколения.

Хочу в дальнейшем стать квалифицированным специалистом и оправдать доверие Родины, родителей, махаллинцев. Самая большая мечта — глубоко освоить выбранную мной сферу, организовать в махалле специальную школу для ребят, не равнодушных к науке, и внести достойный вклад в развитие науки страны.

Будущее — в наших руках. А для его создания сегодня мы должны больше учиться, совершенствовать знания. Это наш долг перед Родиной.

Хакимбой ЭГАМБЕРГАНОВ,
студент Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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