Знание важно, но, чтобы получить его, обязательно нужно быть в поиске

Молодые годы человека приходятся к поре полной энергии. В это время он достигает больших успехов. Для этого необходимы удобная среда, условия.

Многие в нашей стране эффективно пользуются создающимися для молодежи широкими возможностями. Я тоже один из таких счастливых представителей подрастающего поколения.

С детства интересуюсь математикой. Этот интерес развивал сначала в школе махалли «Ёшлик» Ургенчского района Хорезмской области, затем в академическом лицее имени Сирожиддинова в столице, после Национальном университете Узбекистана.

Мы являемся поколением Мухаммада Хорезми. Меня вдохновляет желание быть достойным продолжателем великого предка. Для этого созданы все необходимые условия в образовательных учреждениях.

Особенно во время выступления во внеочередной сессии Хорезмского областного кенгаша народных депутатов глава государства высказал огромное доверие и отметил достижения молодежи, что сильно вдохновило меня, придало сил и повысило желание получать новые знания.

Действительно, в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах я участвовал на международной олимпиаде в Малайзии (International Mathematical Competition for University Students) и получил золотую медаль. Это благодаря создающимся в нашей стране условиям для молодежи.

В считающемся одним из престижных по предмету математика состязании участвовал вместе с наставником — сардором команды Национального университета Узбекистана, ассистентом кафедры математики и анализа университета Каримом Рахимовым и студентом Бехзодом Курбонбоевым. Конкурс проходил два дня, каждый день представляли по пять задач, касающиеся алгебры и теории цифр, геометрии, математики и анализа, комплексного анализа и комбинаторики. По итогам ежедневного анализа результатов старались правильно использовать существующий потенциал. После объявления результатов организаторы олимпиады отдельно побеседовали с нами, задавали вопросы об образовательной системе, внимании государства молодежи, преподавании предмета математика. Мы рассказали о том, какие в нашей стране созданы возможности для воспитания гармонично развитого поколения.

Хочу в дальнейшем стать квалифицированным специалистом и оправдать доверие Родины, родителей, махаллинцев. Самая большая мечта — глубоко освоить выбранную мной сферу, организовать в махалле специальную школу для ребят, не равнодушных к науке, и внести достойный вклад в развитие науки страны.

Будущее — в наших руках. А для его создания сегодня мы должны больше учиться, совершенствовать знания. Это наш долг перед Родиной.

Хакимбой ЭГАМБЕРГАНОВ,

студент Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека.