Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

«Махалля в моей судьбе»

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Под таким названием проходит традиционный смотр-конкурс, организуемый со стороны Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

 

Отборочные (межмахаллинские) туры конкурсы начались с 13 ноября нынешнего года. А районные (городские), областные этапы пройдут с 20 ноября по 16 декабря. 

В трехэтапном смотре-конкурсе участвует команда, состоящая из одного ученика 9-го, 10-го и 11-классов, троих учащихся 1-го и 2-курсов академического лицея и профессионального колледжа (проживающих в одной махалле 4 молодых людей, из них двое девушки).

Все этапы конкурса будут проводиться на основе трех условий. Согласно первому условию участники в течение пяти минут с помощью слайдов и творческого подхода должны сделать презентацию о роли махалли в воспитании подрастающего поколения всесторонне развитыми, физически здоровыми и духовно зрелыми личностями, важности сотрудничества «Семья — махалля — образовательное учреждение». Во втором условии на основе вопросов и ответов проверяются знания участников о нормативно-правовых документах, о духовности. В третьем условии будут оцениваться сочинения, написанные на тему «Махалля в моей судьбе».

Призываем всех махаллинских молодых людей к активному участию в смотре-конкурсе, который направлен на усиление воздействия махалли в жизни подрастающего поколения, укрепление сотрудничества «Семья — махалля — образовательное учреждение», имеет важный смысл в изучении истории Родины, объединяет хозяев будущего под общей целью.

Правление Республиканского совета по координации
деятельности органов самоуправления граждан.

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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