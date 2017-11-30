«Махалля в моей судьбе»

Под таким названием проходит традиционный смотр-конкурс, организуемый со стороны Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

Отборочные (межмахаллинские) туры конкурсы начались с 13 ноября нынешнего года. А районные (городские), областные этапы пройдут с 20 ноября по 16 декабря.

В трехэтапном смотре-конкурсе участвует команда, состоящая из одного ученика 9-го, 10-го и 11-классов, троих учащихся 1-го и 2-курсов академического лицея и профессионального колледжа (проживающих в одной махалле 4 молодых людей, из них двое девушки).

Все этапы конкурса будут проводиться на основе трех условий. Согласно первому условию участники в течение пяти минут с помощью слайдов и творческого подхода должны сделать презентацию о роли махалли в воспитании подрастающего поколения всесторонне развитыми, физически здоровыми и духовно зрелыми личностями, важности сотрудничества «Семья — махалля — образовательное учреждение». Во втором условии на основе вопросов и ответов проверяются знания участников о нормативно-правовых документах, о духовности. В третьем условии будут оцениваться сочинения, написанные на тему «Махалля в моей судьбе».

Призываем всех махаллинских молодых людей к активному участию в смотре-конкурсе, который направлен на усиление воздействия махалли в жизни подрастающего поколения, укрепление сотрудничества «Семья — махалля — образовательное учреждение», имеет важный смысл в изучении истории Родины, объединяет хозяев будущего под общей целью.

Правление Республиканского совета по координации

деятельности органов самоуправления граждан.