Работа с новым и передовым опытом, идеями и методами — важный критерий обеспечения спокойствия на территории, укрепления семей

Иштиханский район — один из регионов самаркандской области, где идет процесс активного развития. С целью повышения уровня жизни населения, поддержки предпринимательства по инициативе главы государства в практику внедряются эффективные механизмы, что становится основой социально-экономического развития в Иштиханском районе.

Поэтому ранее в считающемся «слегка неудобным» для производства регионе в данное время осуществляются крупные перспективные проекты, становится больше предпринимательских субъектов, в соответствии с этим растет уровень жизни населения.

Широкие и ровные дороги, благоустроенная территория, исходящая от людей чувство благодарности, искренность радуют душу. Во всех 62 махаллях района царит такая атмосфера созидания.

А это, в свою очередь говорит о стабильном спокойствии страны, обеспечении мира в семьях и махаллях. Особенно за прошедшее время в махаллях «Муротобод», «Бешарик», «Бешбола», «Бустон», «Бойлата», «Тойтуёк», «Шайхислом», «Югонтепа», «Богбон», «Янгиравот» не было совершено ни одно правонарушение, что свидетельствует о самоотверженности работников схода в обеспечении спокойствия, разумном использовании ими создающихся возможностей.

Сколько было бы достижений, немало ожидающих своего решения проблем, много и не примененных возможностей. В частности, в обеспечении стабильности духовной среды, предотвращения правонарушений, сохранения мира и спокойствия возлагаются большие задачи на плечи работников региональных советов по координации деятельности органов самоуправления граждан, общественных комиссий. К тому же сотрудничество инспекторов профилактики с активистами сходов требует нового подхода и передового опыта. Ожидаемые от этого результаты, несомненно, внесут вклад в безопасность, повышение правовой культуры людей, обеспечение верховенства закона.

9 ноября в здании Иштиханского районного хокимията прошел учебный семинар на тему «Механизмы раннего предотвращения правонарушений в махаллях».

На занятиях участвовали заместитель областного хокима, руководители районных структур государственных и общественных организаций, как комитет женщин, фонд «Нуроний», профсоюзы, Союз молодежи, работники исполнительного аппарата региональных советов по координации деятельности органов самоуправления граждан, председатели сходов граждан, консультанты по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания махаллей, инспекторы профилактики, представители общественных формирований «Махалла посбони».

Необходимо отметить, глава государства во время визитов в регионы республики с целью ознакомления социально-экономическими реформами на местах, говоря о махалле, выдвигал предложения и рекомендации по поводу четкого направления деятельности работников схода и инспекторов профилактики, расширение непосредственного участия структуры в усилении чувства уважения закона у граждан, раннем предотвращении правонарушений, обеспечении общественного порядка и безопасности. Это не спроста. Потому что махалля — место воспитания. Здесь проживают самоотверженные люди с богатым жизненным опытом, заслужившие уважение среди народа, имеющие воздействие на людей.

Во время учебного семинара в Иштиханском районе речь шла об этом. Также говорилось, что актуальной задачей региональных советов по координации органов самоуправления граждан является обеспечение исполнения мероприятий по раннему предотвращению преступности и правонарушений в махаллях, изучению причин их совершения. Кроме этого отдельно была отмечена необходимость осуществления комплексных мер в данном направлении, отдельное внимание уделено эффективной организации работы региональных советов, укреплению сотрудничества активистов схода с инспекторами профилактики.

Стоит отметить, что есть и такие работники сходов, которые не могут правильно организовать свою деятельность, эффективно использовать силой воздействия махалли. В некоторых случаях ради формальности оформляются отчеты с формулировками «Изучаем проблемы и заботы граждан, ходя по домам, беседуя с семьями». Потому что такие усилия дадут положительные результаты только тогда, когда они выполнены не ради галочки, а искренне, с самоотверженностью, инициативой, ответственностью и чувством сопричастности. В противном случае, сложно избавиться от таких негативных случаев, как угроза духовности, чуждые идеи, преступность, суицид. В махаллях Иштиханского района тоже до этого времени нынешнего года совершено 269 преступлений, преступность среди женщин по отношению с прошлым годом выросла с 37 до 46 или на 24,3 процента.

При анализе причин этих преступлений выясняется, что в большинстве случаев решаемые усилиями махалли, требующие примирения и компромисса вопросы оставлены на самотек. Обычный пример. Ссора по причине орошения огорода между двумя женщинами, проживающими в махалле «Богихон», дошла до нанесения ножевых ранений друг другу. Естественно, к этому конфликту они пришли ни в один день. Ссоры продолжались все лето. Но из-за невнимательности и безразличия активистов махалли, инспекторов профилактики одну женщину заклеймили преступницей.

В махалле «Узбекистон» выяснены четыре случаев совершения преступлений женщинами, «Шейхларкент» —5, в сходах «Куктепа», «Тупор», «Намуна» — по 3. На этих территориях активисты махалли должны изменить отношение к своей задаче. Они обязаны поддерживать передовые опыты, внедрить на практику четкие механизмы работы с семьями, прислушиваться к заботам женщин.

На семинаре через такие живые примеры отдельное ударение было сделано на раннее предотвращение правонарушений, пропаганду добрососедских отношений, системное изучение социально-духовной среды в семьях, расширение участия махалли в защите молодежи от идеологических угроз и укрепление сотрудничества с государственными и негосударственными организациями.

Первым заместителям, заместителям по религиозно-просветительским вопросам, делам молодежи, работе с престарелыми и ветеранами председателей районных и городских советов по координации деятельности органов самоуправления граждан объяснили суть и содержание их задач в этом направлении.

— Сегодняшний семинар проходил оживленно, действенно и был богат дискуссиями, — сказал заместитель по религиозно-просветительским вопросам Иштиханского районного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан Васила Солиева. — В районе с более 237 тысячами населения первостепенной задачей является сохранение мира и спокойствия, предотвращение попадания молодежи под влияние чуждых идей, вхождения ее в преступную улицу. Но в некоторых случаях не могли прийти к одному решению, не знали, с чего начать работу, как вести пропаганду, какую точку сотрудничества оживить. На сегодняшнем семинаре здраво взглянули на нашу деятельность, получили ответы на свои вопросы, получили четкие выводы.

Во время учебного семинара было отмечено, что хороший результат дают объяснительные работы, направленные на предотвращение преступности и правонарушений, негативных случаев, организуемые представителями общественного формирования «Махалла посбони» в сотрудничестве с инспекторами профилактики органов самоуправления граждан.

— В нашей махалле многие годы не наблюдаются преступления, не были и семейные разводы, — говорит руководитель общественного формирования «Махалла посбони» схода граждан махалли «Бешарик» Бекзод Бобоёров. — На улицах ведется ночное дежурство. В этом деле особенно активно участвует неорганизованная молодежь в качестве волонтеров. Махаллинцы осознают, что каждый из них ответственен за сохранение мира и спокойствия. Инспектору профилактики Йигитали Олтинову выделили служебный дом возле махаллинского схода. Во время учебных семинаров получили направления о передовых опытах, усилении сотрудничества. Особенно усилим сотрудничество с администрацией общеобразовательной школы № 17 и профессионального колледжа на территории. Как было рекомендовано, сформируем список семей на основе 12 категорий, наладим работу членов Примирительной комиссии на основе новых методов.

Как было отмечено, теперь с целью оздоровления среды в вошедших в список семьях, решения существующих проблем им будут прикреплены общественные формирования. В частности, члены «Совета свекровей», примирительной комиссии, комиссии по работе с женщинами будут заниматься вопросами неспокойных семей, подавших заявление на развод семей, духовного оздоровления женщин, совершивших преступление. За организацию этих мероприятий ответственным считается консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания сходов граждан.

— Консультанты теперь председательствуют и общественным формированием «Родительский университет», — говорит консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания сходов граждан махалли «Азамат» Гулчирой Хайитова. — Во время семинара осознала, на что нужно обращать внимание в сохранении стабильности духовной среды, соответствии требованиям сегодняшнего времени. В частности, у меня теперь есть четкое представление, методические навыки об эффективном налаживании деятельности «Родительского университета», возвращении в здоровую веру людей, склонных к религиозному экстремизму, организации духовно-просветительских мероприятий.

Было объяснено, что на плечи общественного совета «Нуронийлар» возлагаются задачи по профилактике стоящих на учете несовершеннолетних, совершивших преступление и правонарушения семей, комиссия по социальной поддержке будет вплотную заниматься работой с малообеспеченными, нуждающимися семьями, одинокими и инвалидами. А также нетрудоустроенными гражданами, нуждающимися в жилье семьями и неорганизованной молодежью постоянно будет заниматься председатель комиссии по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта при сходе.

Во время учебного семинара, прошедшего с использованием современных форм и методов, информационно-коммуникационных и инновационных технологий, участники вместе с выдвижением своих предложений получили возможность ознакомиться с передовыми опытами, которые необходимы в организации деятельности на основе требований времени.

Важно то, что участники из всех городов и районов области поедут в свой регион, будут пропагандировать эти мысли, поделятся впечатлениями от учебного семинара. Через такие занятия, организуемые в областях, благие идеи, интерактивные методы, четкие механизмы отразятся в деятельности работников структуры, войдут в каждую семью. А это является важным критерием обеспечения спокойной и благополучной жизни в махаллях.

Юлдуз ХОЖИЕВА,

«Махалла».