Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Достойная признания и внимания

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Учащейся академического лицея № 2 города Ургенч Озоде Исмоилове вручили направление для повышения навыков в посольстве Узбекистана в Германии. Эта новость вместе с родителями Озоды порадовала и население махалли «Парчанхос» Хивинского района, где они проживают.

 

Спросите, к чему такое признание и внимание?..

Озода с детства с особой любовью относилась к изучению иностранных языков и изобразительному искусству. Эти интерес и стремление повысили веру девочки в себя и подготовили почву для дальнейших успехов.

В 2014 году во время фестиваля молодежи в столице она активно участвовала со своими произведениями из серии «Тасвирларда жонланган дунё» («Оживший в изображении мир»).  В этом же году она стала победительницей смотра-конкурса «Узбекистоннинг етти муъжизаси» («Семь чудес света»).

Кога Озода начинает рисовать, на белой бумаге отражаются ее своеобразный мир и душевные переживания. В частности, в изображениях молодой художницы можно увидеть картины Родины, созидательных и творческих современников, просторы духовного мира. Любителей искусства притягивают к себе индивидуальность, новый блеск красок, стремление к изобразительному совершенству.

Стремящаяся в творчестве к совершенству наша героиня изучает немецкий язык. Она показала высокий результат во время экзамена, организованного в городе Ташкенте со стороны Фрайбургского университета Германии, и стала обладателем международного сертификата. Теперь Озода занимается и переводческой деятельностью.

— В нашей махалле немало молодых людей, которые, как Озода, становятся примером для ровесников, — говорит консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания махалли Зулфия Рузметова. — Радуемся, что среди передовиков в спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах, а также различных конкурсах есть и наши юноши и девушки. Ведь воспитание детей зависит, в первую очередь от того, в какой махаллинской среде они растут.

Действительно, стабильность духовной среды считается важным фактором проявления талантливой молодежи, ее поддержки.

— Нас одухотворило общение с главой государства во время посещения Хорезмской области, — говорит обладательницы Государственной премии имени Зульфии Озода Исмоилова. — Мы должны быть достойными такого поощрения и вносить вклад в развитие страны. Благодарна тому, что высоко оценили мое стремление к изучению иностранного языка и дали возможность повысить навыки в посольстве Германии. Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

Сегодня оказываемое подрастающему поколению доверие и создающиеся для него возможности, на самом деле, фундамент в будущее. Насколько он будет прочным, настолько и здание будет стойким и мощным.

Сотим АВАЗ,
«Maхaллa».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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