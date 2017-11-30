Достойная признания и внимания

Учащейся академического лицея № 2 города Ургенч Озоде Исмоилове вручили направление для повышения навыков в посольстве Узбекистана в Германии. Эта новость вместе с родителями Озоды порадовала и население махалли «Парчанхос» Хивинского района, где они проживают.

Спросите, к чему такое признание и внимание?..

Озода с детства с особой любовью относилась к изучению иностранных языков и изобразительному искусству. Эти интерес и стремление повысили веру девочки в себя и подготовили почву для дальнейших успехов.

В 2014 году во время фестиваля молодежи в столице она активно участвовала со своими произведениями из серии «Тасвирларда жонланган дунё» («Оживший в изображении мир»). В этом же году она стала победительницей смотра-конкурса «Узбекистоннинг етти муъжизаси» («Семь чудес света»).

Кога Озода начинает рисовать, на белой бумаге отражаются ее своеобразный мир и душевные переживания. В частности, в изображениях молодой художницы можно увидеть картины Родины, созидательных и творческих современников, просторы духовного мира. Любителей искусства притягивают к себе индивидуальность, новый блеск красок, стремление к изобразительному совершенству.

Стремящаяся в творчестве к совершенству наша героиня изучает немецкий язык. Она показала высокий результат во время экзамена, организованного в городе Ташкенте со стороны Фрайбургского университета Германии, и стала обладателем международного сертификата. Теперь Озода занимается и переводческой деятельностью.

— В нашей махалле немало молодых людей, которые, как Озода, становятся примером для ровесников, — говорит консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания махалли Зулфия Рузметова. — Радуемся, что среди передовиков в спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах, а также различных конкурсах есть и наши юноши и девушки. Ведь воспитание детей зависит, в первую очередь от того, в какой махаллинской среде они растут.

Действительно, стабильность духовной среды считается важным фактором проявления талантливой молодежи, ее поддержки.

— Нас одухотворило общение с главой государства во время посещения Хорезмской области, — говорит обладательницы Государственной премии имени Зульфии Озода Исмоилова. — Мы должны быть достойными такого поощрения и вносить вклад в развитие страны. Благодарна тому, что высоко оценили мое стремление к изучению иностранного языка и дали возможность повысить навыки в посольстве Германии. Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

Сегодня оказываемое подрастающему поколению доверие и создающиеся для него возможности, на самом деле, фундамент в будущее. Насколько он будет прочным, настолько и здание будет стойким и мощным.

Сотим АВАЗ,

«Maхaллa».