Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Здоровье родителей — радость всего мира

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В нашей стране отдельное внимание уделяется реформированию системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, повышению качества и результативности службы, охране материнства и детства.

 

Результатом таких усилия стало осуществление капитального ремонта и сдачи в эксплуатацию родильного комплекса в махалле «Турттош» Асакинского района Андижанской области.

В этом комплексе в течение 32 лет не осуществлялись ремонтные работы. Коллектив врачей несколько лет пользовался одним фонендоскопом и одним тахометром.

На строительно-ремонтные работы и оснащение комплекса современным медицинским оборудованием потрачены средства на сумму около 1 миллиарда 360 миллионов сумов. 95-местный комплекс имеет кабинеты лечения женских заболеваний, интенсивного лечения младенцев, прививки против инфекционных заболеваний, реанимационные отделы.

— Работать в таком обновленном здании, использовать подобные удобства были для нас недостижимой мечтой, — говорит руководитель родильного комплекса Комила Мирхужаева. — Современное медицинское оборудование, созданные условия не хуже, чем в лечебницах развитых стран. Пришла к такому выводу, когда в августе нынешнего года была в медицинских учреждениях города Санкт-Петербург Российской Федерации. Свое удивление от происходящих в нашей стране изменений в медицине не скрыл и известный врач, главный специалист союза «Здоровье» В. Легайда, который приехал в Узбекистан вместе с группой иностранных врачей в сентябре нынешнего года. Все это является отражением поднятия в нашей стране на уровень государственной политики здравоохранения населения, в частности вопроса охраны материнства и детства.

Делится впечатлениями Ёкутой Мамажонова, которая в этом медицинском учреждении родила первого ребенка:

— Я живу в махалле «Фидокор» района. В нынешнем году чувствую себя безмерно счастливой, — говорит с любовью смотрящая на свою малышку женщина. — В таких удобных условиях мне довелось родить дочь. Здесь созданы все необходимые условия для матерей и младенцев. Верю в счастливое будущее ребенка. Потому что она родилась на такой мирной и благополучной земле.

Работники медицинского учреждения в сотрудничестве с активистами схода граждан начали проводить системную работу по оздоровлению женщин фертильного возраста и больных беременных. Консультанты махалли и медсестры приходят в каждую семью, берут под контроль здоровье девушек и женщин. Эти усилия способствуют повышению медицинской культуры.

Абдумутал АБДУЛЛАЕВ,
«Maхaллa».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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