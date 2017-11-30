Здоровье родителей — радость всего мира

В нашей стране отдельное внимание уделяется реформированию системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, повышению качества и результативности службы, охране материнства и детства.

Результатом таких усилия стало осуществление капитального ремонта и сдачи в эксплуатацию родильного комплекса в махалле «Турттош» Асакинского района Андижанской области.

В этом комплексе в течение 32 лет не осуществлялись ремонтные работы. Коллектив врачей несколько лет пользовался одним фонендоскопом и одним тахометром.

На строительно-ремонтные работы и оснащение комплекса современным медицинским оборудованием потрачены средства на сумму около 1 миллиарда 360 миллионов сумов. 95-местный комплекс имеет кабинеты лечения женских заболеваний, интенсивного лечения младенцев, прививки против инфекционных заболеваний, реанимационные отделы.

— Работать в таком обновленном здании, использовать подобные удобства были для нас недостижимой мечтой, — говорит руководитель родильного комплекса Комила Мирхужаева. — Современное медицинское оборудование, созданные условия не хуже, чем в лечебницах развитых стран. Пришла к такому выводу, когда в августе нынешнего года была в медицинских учреждениях города Санкт-Петербург Российской Федерации. Свое удивление от происходящих в нашей стране изменений в медицине не скрыл и известный врач, главный специалист союза «Здоровье» В. Легайда, который приехал в Узбекистан вместе с группой иностранных врачей в сентябре нынешнего года. Все это является отражением поднятия в нашей стране на уровень государственной политики здравоохранения населения, в частности вопроса охраны материнства и детства.

Делится впечатлениями Ёкутой Мамажонова, которая в этом медицинском учреждении родила первого ребенка:

— Я живу в махалле «Фидокор» района. В нынешнем году чувствую себя безмерно счастливой, — говорит с любовью смотрящая на свою малышку женщина. — В таких удобных условиях мне довелось родить дочь. Здесь созданы все необходимые условия для матерей и младенцев. Верю в счастливое будущее ребенка. Потому что она родилась на такой мирной и благополучной земле.

Работники медицинского учреждения в сотрудничестве с активистами схода граждан начали проводить системную работу по оздоровлению женщин фертильного возраста и больных беременных. Консультанты махалли и медсестры приходят в каждую семью, берут под контроль здоровье девушек и женщин. Эти усилия способствуют повышению медицинской культуры.

Абдумутал АБДУЛЛАЕВ,

«Maхaллa».