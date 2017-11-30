Здоровый образ жизни — основа счастливой жизни

Скоро начнутся холода. Именно зимой обостряются разные заболевания. Благодаря осуществленному недавно благотворительному мероприятию жители махаллей Узбекистанского района Ферганской области нынешней зимой могут не бояться заболеть простудой и гриппом.

Дело в том, что в рамках проекта «Здоровый образ жизни — основа счастливой жизни» центра «Мехр ва зиё» 330 граждан их малообеспеченной семьи, нуждающиеся в социальной защите, привиты против инфекции гриппа. Кроме этого, с целью пропаганды здорового образа жизни через повышение медицинской культуры населения в сотрудничестве со сходами граждан организованы 35 учебных семинаров, более 5000 людей подкрепили свои медицинские знания и навыки.

На основе сформированного с помощью схода списка малообеспеченных привиты также инвалиды и получающие образование на дому мальчики и девочки.

— Несколько дней продолжившееся в многопрофильной поликлинике районного медицинского объединения мероприятие является ярким подтверждением высокого оценивания интересов человека, — говорит руководитель центра «Мехр ва зиё» Ё. Хакимов. — В эффективном претворении проекта в жизнь трудятся хоким Узбекистанского района, районный совет по координации деятельности органов самоуправления граждан, комитет женщин, районное медицинское объединение и другие сотрудничающие организации.

В сегодняшнем этапе развития страны социальная защита населения является важным фактором защиты прав и свобод человека. А такие проекты не только усиливают довольство людей, но и служит повышению объема благих действий.

Юлдуз ХОЖИЕВА,

«Махалла».