Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Здоровый образ жизни — основа счастливой жизни

Подробности
4

Скоро начнутся холода. Именно зимой обостряются разные заболевания. Благодаря осуществленному недавно благотворительному мероприятию жители махаллей Узбекистанского района Ферганской области нынешней зимой могут не бояться заболеть простудой и гриппом.

 

Дело в том, что в рамках проекта «Здоровый образ жизни — основа счастливой жизни» центра «Мехр ва зиё» 330 граждан их малообеспеченной семьи, нуждающиеся в социальной защите, привиты против инфекции гриппа. Кроме этого, с целью пропаганды здорового образа жизни через повышение медицинской культуры населения в сотрудничестве со сходами граждан организованы 35 учебных семинаров, более 5000 людей подкрепили свои медицинские знания и навыки.

 На основе сформированного с помощью схода списка малообеспеченных привиты также инвалиды и получающие образование на дому мальчики и девочки.

— Несколько дней продолжившееся в многопрофильной поликлинике районного медицинского объединения мероприятие является ярким подтверждением высокого оценивания интересов человека, — говорит руководитель центра «Мехр ва зиё» Ё. Хакимов. — В эффективном претворении проекта в жизнь трудятся хоким Узбекистанского района, районный совет по координации деятельности органов самоуправления граждан, комитет женщин, районное медицинское объединение и другие сотрудничающие организации.

В сегодняшнем этапе развития страны социальная защита населения является важным фактором защиты прав и свобод человека. А такие проекты не только усиливают довольство людей, но и служит повышению объема благих действий.

Юлдуз ХОЖИЕВА,
«Махалла».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

November 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

QR kod

Сегодня

Все о погоде - Pogoda.uz

Бизни Кузатинг