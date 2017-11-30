Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Зима не за горами

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В последние месяцы осени начинаются холода. Естественно, появляется потребность в отоплении домов, предприятий и организаций. Повышается и требование к электроэнергии и природному газу. Иногда использование неисправных и самодельных отопительных приборов, не соблюдение критериев безопасности или неосторожность могут стать причиной неприятных случаев, связанных с пожаром.

 

А также такие случаи могут произойти, когда в регионах допускается медлительность в подготовительных работах к осенне-зимнему сезону. Какие  же мероприятия осуществлены на местах по проведению сезона без утрат?

Сегодня во всех регионах страны, в частности в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области действуют специальные рабочие группы, на основе определенного плана осуществляется широкомасштабная работа.

— Отопительная система нашей больницы полностью не отвечала требованиям, — рассказывает специалист районного медицинского объединения Абдумажид Хасанов. — В целях тщательной подготовки к нынешнего сезону установлено 22 современных отопительных котлов. А также построены генератор на 100 кВ, сооружения хранения воды на 300 тонн. Для получения питьевой воды вырыли 185 метровый артезианский колодец.

Если со стороны районного медицинского объединения в этом сезоне будет собрано 230 тонны угля и 35 тонны дров, зима пройдет без трудностей. В данное время уже накоплено около 200 тонн угля.

Ознакомившись с состоянием учреждений на территории, убедились, что они к сезону готовы.

Но нас удивило то, что в многоквартирных домах района в этом направлении не начаты почти никакие работы. Правда, фасад некоторых домов побелен и приведен в хороший вид. Но в большинстве домов есть проблемы с отопительной и электрической системах. Разве этот случай не принесет за собой трудности во время холодных зимних дней?

— С наступлением холодов начинается проблема с газом, — говорит Гулсара Кунишева, живущая в третьей квартире дома № 3 махалли «Кишмиштепа», — По этому поводу по нескольку раз обращались и в сход граждан махалли, и в ТСЧЖ, но результатов нет. Не хватало этого, так часто отключают электричество. Поэтому с наступлением зимы для нас начинаются большие трудности.

— В свою очередь хочу рассказать еще об одной проблеме, — присоединяется к беседе живущий здесь У. Каримов. — Рядом с домом для трех домов построен один туалет. Он полностью не отвечает требованиям санитарии, превратился в жилище крыс. Нужно решить и эту проблему.

Для прояснения ситуации мы обратились к активистам махалли. председатель схода граждан «Кишмиштепа» Бахтиёр Хуррамов отметил, что в многоквартирных домах установили двери и окна на подъездах. Эту работу осуществило ТСЧЖ «Купга мадад». Но проблем еще много. По этому поводу обратились в товарищество. Но положение остается неизменным.

Недаром в народе говорят, что о зиме нужно думать летом. Если вовремя не подготовиться к осенне-зимнему сезону, несомненно, соответствующие организации не успеют выполнить всю работу за короткий срок. К тому же от этого страдают граждане.

Таким образом, нужно понимать, что каждая минута ценна. Необходимо своевременно подготовиться к сезону, нужно приняться за работу, пока не стало поздно. Целесообразно было бы, если ответственные за это работники осознали это и трудились во благо народа.

Шохиста БОЗОРОВА,
«Махалла».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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