Зима не за горами

В последние месяцы осени начинаются холода. Естественно, появляется потребность в отоплении домов, предприятий и организаций. Повышается и требование к электроэнергии и природному газу. Иногда использование неисправных и самодельных отопительных приборов, не соблюдение критериев безопасности или неосторожность могут стать причиной неприятных случаев, связанных с пожаром.

А также такие случаи могут произойти, когда в регионах допускается медлительность в подготовительных работах к осенне-зимнему сезону. Какие же мероприятия осуществлены на местах по проведению сезона без утрат?

Сегодня во всех регионах страны, в частности в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области действуют специальные рабочие группы, на основе определенного плана осуществляется широкомасштабная работа.

— Отопительная система нашей больницы полностью не отвечала требованиям, — рассказывает специалист районного медицинского объединения Абдумажид Хасанов. — В целях тщательной подготовки к нынешнего сезону установлено 22 современных отопительных котлов. А также построены генератор на 100 кВ, сооружения хранения воды на 300 тонн. Для получения питьевой воды вырыли 185 метровый артезианский колодец.

Если со стороны районного медицинского объединения в этом сезоне будет собрано 230 тонны угля и 35 тонны дров, зима пройдет без трудностей. В данное время уже накоплено около 200 тонн угля.

Ознакомившись с состоянием учреждений на территории, убедились, что они к сезону готовы.

Но нас удивило то, что в многоквартирных домах района в этом направлении не начаты почти никакие работы. Правда, фасад некоторых домов побелен и приведен в хороший вид. Но в большинстве домов есть проблемы с отопительной и электрической системах. Разве этот случай не принесет за собой трудности во время холодных зимних дней?

— С наступлением холодов начинается проблема с газом, — говорит Гулсара Кунишева, живущая в третьей квартире дома № 3 махалли «Кишмиштепа», — По этому поводу по нескольку раз обращались и в сход граждан махалли, и в ТСЧЖ, но результатов нет. Не хватало этого, так часто отключают электричество. Поэтому с наступлением зимы для нас начинаются большие трудности.

— В свою очередь хочу рассказать еще об одной проблеме, — присоединяется к беседе живущий здесь У. Каримов. — Рядом с домом для трех домов построен один туалет. Он полностью не отвечает требованиям санитарии, превратился в жилище крыс. Нужно решить и эту проблему.

Для прояснения ситуации мы обратились к активистам махалли. председатель схода граждан «Кишмиштепа» Бахтиёр Хуррамов отметил, что в многоквартирных домах установили двери и окна на подъездах. Эту работу осуществило ТСЧЖ «Купга мадад». Но проблем еще много. По этому поводу обратились в товарищество. Но положение остается неизменным.

Недаром в народе говорят, что о зиме нужно думать летом. Если вовремя не подготовиться к осенне-зимнему сезону, несомненно, соответствующие организации не успеют выполнить всю работу за короткий срок. К тому же от этого страдают граждане.

Таким образом, нужно понимать, что каждая минута ценна. Необходимо своевременно подготовиться к сезону, нужно приняться за работу, пока не стало поздно. Целесообразно было бы, если ответственные за это работники осознали это и трудились во благо народа.

Шохиста БОЗОРОВА,

«Махалла».