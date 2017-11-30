Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Депутат должен быть самоотверженным

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24 декабря нынешнего года пройдут выборы в районные кенгаши народных депутатов города Ташкента. В эти дни идет активная подготовка к этому процессу.

 

В частности, с целью обеспечения объективности и прозрачности этих мероприятий районные избирательные комиссии действуют самостоятельно. К примеру, ведет сотрудничество с органами самоуправления граждан в деле организации и налаживании деятельности избирательных участков, пропаганде кандидатов и других организационных работах.

— Нынешние выборы в районные кенгаши народных депутатов города Ташкента для всех нас новость — говорит преподаватель Ташкентского государственного юридического университета Бахром Умаров. — Поэтому нужно районные и окружные избирательные комиссии ознакомить организационно-правовыми основами этих процессов, дать им необходимые направления и рекомендации.

С этой целью в каждом районе организованы семинары с участием членов комиссии.

Здесь объяснили суть закона Республики Узбекистан «О выборах в районные кенгаши народных депутатов города Ташкента». А также говорилось о задачах перед районными  и окружными избирательными комиссиями в процессе проведения выборов в районные кенгаши. Кроме этого в центре внимания участников семинара был единых пресс-центр, организованный с целью объективного освещения этих процессов в средствах массовой информации и задачи этих центров.

— В районах столицы образованы 330 окружные избирательные комиссии, — говорит заместитель председателя городской избирательной комиссии, проводящей выборы в Ташкентский городской кенгаш народных депутатов Сотволди Бобокулов. — Это означает, что в каждый районный кенгаш будут избраны по 30 депутатов. Ожидается, что выборы пройдут справедливо. Потому что на одно место претендуют по пять-четыре кандидатов, выдвинутых со стороны органов самоуправления граждан. В этих процессах городская избирательная комиссия участвует только в качестве координатора.

— Стоит отметить, что расширилось правовое сознание и мышление населения, — говорит председатель Сергелийской районной избирательной комиссии Мухайё Саидикромова. — Сегодня избиратель очень хорошо знает, за кого голосовать. Верим, что и во время выборов в депутаты районного кенгаша граждане отдадут свой голос тем кандидатам, которым доверяют и в чьих предвыборных программах смогут увидеть свое будущее.

Выдвижение кандидата в депутаты превратился в своеобразный процесс. Основой условий выбора кандидатов является избрание многоуважаемых среди народа, имеющих свое место в социальной жизни людей. Особенно в этом особую активность проявляют органы самоуправления граждан. Продвигают кандидатов, которые в последующем могут социально и экономически развивать территорию.

Равшан РУСТАМОВ,
«Maхaллa».

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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