Депутат должен быть самоотверженным

24 декабря нынешнего года пройдут выборы в районные кенгаши народных депутатов города Ташкента. В эти дни идет активная подготовка к этому процессу.

В частности, с целью обеспечения объективности и прозрачности этих мероприятий районные избирательные комиссии действуют самостоятельно. К примеру, ведет сотрудничество с органами самоуправления граждан в деле организации и налаживании деятельности избирательных участков, пропаганде кандидатов и других организационных работах.

— Нынешние выборы в районные кенгаши народных депутатов города Ташкента для всех нас новость — говорит преподаватель Ташкентского государственного юридического университета Бахром Умаров. — Поэтому нужно районные и окружные избирательные комиссии ознакомить организационно-правовыми основами этих процессов, дать им необходимые направления и рекомендации.

С этой целью в каждом районе организованы семинары с участием членов комиссии.

Здесь объяснили суть закона Республики Узбекистан «О выборах в районные кенгаши народных депутатов города Ташкента». А также говорилось о задачах перед районными и окружными избирательными комиссиями в процессе проведения выборов в районные кенгаши. Кроме этого в центре внимания участников семинара был единых пресс-центр, организованный с целью объективного освещения этих процессов в средствах массовой информации и задачи этих центров.

— В районах столицы образованы 330 окружные избирательные комиссии, — говорит заместитель председателя городской избирательной комиссии, проводящей выборы в Ташкентский городской кенгаш народных депутатов Сотволди Бобокулов. — Это означает, что в каждый районный кенгаш будут избраны по 30 депутатов. Ожидается, что выборы пройдут справедливо. Потому что на одно место претендуют по пять-четыре кандидатов, выдвинутых со стороны органов самоуправления граждан. В этих процессах городская избирательная комиссия участвует только в качестве координатора.

— Стоит отметить, что расширилось правовое сознание и мышление населения, — говорит председатель Сергелийской районной избирательной комиссии Мухайё Саидикромова. — Сегодня избиратель очень хорошо знает, за кого голосовать. Верим, что и во время выборов в депутаты районного кенгаша граждане отдадут свой голос тем кандидатам, которым доверяют и в чьих предвыборных программах смогут увидеть свое будущее.

Выдвижение кандидата в депутаты превратился в своеобразный процесс. Основой условий выбора кандидатов является избрание многоуважаемых среди народа, имеющих свое место в социальной жизни людей. Особенно в этом особую активность проявляют органы самоуправления граждан. Продвигают кандидатов, которые в последующем могут социально и экономически развивать территорию.

Равшан РУСТАМОВ,

«Maхaллa».