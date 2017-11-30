Четверг, Нояб 30, 2017
Хикматлар

Не наблюдались недостойные движения

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В мире есть такое благо, что нельзя его ничем заменить. Это — мир, спокойствие, душевный покой.

 

Происходящие сегодня в разных странах события и их последствия еще раз демонстрируют, насколько несравненным благом является мир в стране.

Кстати, в сохранении мира и спокойствия в регионах важное место занимает общественное формирование «Махалла посбони» при сходах граждан. Если посбон опытный, различающий белое от черного, заслуживший доверие многих человек, то в махалле не будут наблюдаться неприятные действия.

Одним из таких самоотверженных посбонов является Комил Тешаев, руководитель общественного формирования «Махалла посбони» схода граждан махалли «Кайикчи». Он не знает покоя на пути сохранения в махалле мира и спокойствия. Благодаря принимаемым им мерам, осуществляемым работам с целью обеспечения мира и днем, и ночью, сохранения порядка в последние годы на территории не регистрированы ни одно преступление и правонарушение.

— Для того, чтобы среди молодежи не совершались неприятные действия, посбон должен быть близким помощником родителей, — говорит К. Тошев. — С этой целью каждую субботу в общеобразовательных школах №№ 23, 50 в махалле организуем собрания родителей. Здесь в центре обсуждения бывают не только поведение молодежи, но и родители, которые оказывают негативное влияние окружающим, особенно детям.

Когда ребенок занят увлекательным занятием, он не станет совершать преступление. Поэтому махаллинские ребята привлечены в спорт и разные кружки. В индивидуальном порядке проводятся объяснительные работы с родителями, чьи дети пропускают уроки и выделяются низким уровнем успеваемости. В этом посбон работает в тесном сотрудничестве с членами комиссии по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта, инспектором профилактики.

Недавно один учащийся два дня не ходил в колледж. Когда изучали вопрос, выяснилось, что из-за похолодания и отсутствия у ребят теплой одежды не смогли участвовать на занятиях. С помощью работников махалли к ним были прикреплены спонсоры, учащийся стал ходить в колледж.

Несколько лет назад на территории количество ранее судимых было четыре. Три года назад и они исключены из профилактического контроля. Несмотря на это, посбон постоянно встречается с членами их семей, чтобы всегда быть осведомленным событиями.

— Согласно программе, разработанной в честь Года диалога с народом и интересов человека, этому вопросу уделяем еще большее внимание, — говорит Комил Тошев. — К примеру, 27девушек трудоустроены в швейную фабрику, пять юношей — парикмахерские мастерские в центре района и махалле.

В «Кайикчи» проблемы решаются таким образом. А посбон в этих работах является постоянным помощником председателя и активистов махалли. Самое главное, проводимые в сотрудничестве подобные усилия дают свои результаты.

Нигора УРОЛОВА,
журналист.

Боқий фикр

   «Ўзбеклар учун маҳалла жамоа тушунчасидан кўра кўпроқ маънони билдиради. Маҳалла туфайли туб аҳоли ижтимоий ва иқтисодий хатти-ҳаракати таркиб топиши, ижтимоий қадриятлар ҳурмат қилиниши, ўзаро муносабат одоби тамойилларининг алоҳида қоидалари сақланиб қолди. Бу эса жамият олдидаги мажбурият ва зиммадаги масъулият сўзсиз бажарилишининг кафолатидир».

Ислом КАРИМОВ

  Савол ва Жавоб 

  Юртимизда буюк саркарда Соҳибқирон Амир Темур номи билан аталувчи 32 та маҳалла бор.

  Улуғ мунажжим ва фалакиётчи олим Мирзо Улуғбек номида эса 33 та маҳалла бор.

  Сўз мулкининг султони Ҳазрат Алишер Навоий номидаги фуқаролар йиғинлари сони 62 тани ташкил этади.

  Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи билан аталадиган маҳаллалар сони эса 38 та.

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