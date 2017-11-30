Не наблюдались недостойные движения

В мире есть такое благо, что нельзя его ничем заменить. Это — мир, спокойствие, душевный покой.

Происходящие сегодня в разных странах события и их последствия еще раз демонстрируют, насколько несравненным благом является мир в стране.

Кстати, в сохранении мира и спокойствия в регионах важное место занимает общественное формирование «Махалла посбони» при сходах граждан. Если посбон опытный, различающий белое от черного, заслуживший доверие многих человек, то в махалле не будут наблюдаться неприятные действия.

Одним из таких самоотверженных посбонов является Комил Тешаев, руководитель общественного формирования «Махалла посбони» схода граждан махалли «Кайикчи». Он не знает покоя на пути сохранения в махалле мира и спокойствия. Благодаря принимаемым им мерам, осуществляемым работам с целью обеспечения мира и днем, и ночью, сохранения порядка в последние годы на территории не регистрированы ни одно преступление и правонарушение.

— Для того, чтобы среди молодежи не совершались неприятные действия, посбон должен быть близким помощником родителей, — говорит К. Тошев. — С этой целью каждую субботу в общеобразовательных школах №№ 23, 50 в махалле организуем собрания родителей. Здесь в центре обсуждения бывают не только поведение молодежи, но и родители, которые оказывают негативное влияние окружающим, особенно детям.

Когда ребенок занят увлекательным занятием, он не станет совершать преступление. Поэтому махаллинские ребята привлечены в спорт и разные кружки. В индивидуальном порядке проводятся объяснительные работы с родителями, чьи дети пропускают уроки и выделяются низким уровнем успеваемости. В этом посбон работает в тесном сотрудничестве с членами комиссии по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта, инспектором профилактики.

Недавно один учащийся два дня не ходил в колледж. Когда изучали вопрос, выяснилось, что из-за похолодания и отсутствия у ребят теплой одежды не смогли участвовать на занятиях. С помощью работников махалли к ним были прикреплены спонсоры, учащийся стал ходить в колледж.

Несколько лет назад на территории количество ранее судимых было четыре. Три года назад и они исключены из профилактического контроля. Несмотря на это, посбон постоянно встречается с членами их семей, чтобы всегда быть осведомленным событиями.

— Согласно программе, разработанной в честь Года диалога с народом и интересов человека, этому вопросу уделяем еще большее внимание, — говорит Комил Тошев. — К примеру, 27девушек трудоустроены в швейную фабрику, пять юношей — парикмахерские мастерские в центре района и махалле.

В «Кайикчи» проблемы решаются таким образом. А посбон в этих работах является постоянным помощником председателя и активистов махалли. Самое главное, проводимые в сотрудничестве подобные усилия дают свои результаты.

Нигора УРОЛОВА,

журналист.