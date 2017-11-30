С каждым днем жизнь благоустраивается

В административном центре Шароф Рашидовского района Джизахской области — городе Учтепа состоялся оригинальный праздник: в торжественной обстановке сдано в эксплуатацию двухэтажное современное жилое здание, построенное для людей с ограниченными возможностями и малообеспеченных граждан.

Участники мероприятия с особой радостью смотрели на обладателей 16 квартир на улице Ёшлик-2. Это жилое помещение, созданное в соответствии с последними тенденциями градостроительства, гармонии национальных и современных архитектурных традиций, есть все необходимые условия для комфортной жизни.

Шести гражданам посчастливилось вместе с семьей переселиться в новые квартиры. Среди них есть и Мухайё Холбоева, инвалид первой группы с детства, жившая до этого в сходе граждан махалли «Файзобод».

— С целью социальной защиты, обеспечения занятости женщин с ограниченными возможностями, нуждающихся в жилье, группе женщин вручили швейные машины и на основе надомного труда обеспечили их работой, — говорит Мухайё Холбоева. — В их числе и мне предоставили возможность трудоустроиться в областную механическую мастерскую. За короткое время сшила для предприятия 6 тысяч 616 фартуков для сбора хлопка. Предприятие перечислило на карточку мою зарплату на сумму 4 миллиона 703 тысяч сумов. Хочу выразить особую благодарность главе государства за то, что он оказывает нам отцовскую заботу, создает такие возможности для нас.

Можно гордиться такими самоотверженными женщинами, которые, не смотря на ограниченные возможности, приносят пользу обществу.

В этот день в новую квартиру переехал и Акмал Низомов, инвалид первой группы, который проживал в махалле «Шариллок».

Каждая квартира построенного на основе современного проекта здания состоят из трех или двух комнат, и имеют все необходимые удобства. Довольны условиями и их хозяева, за них спокойны и родители, а также родственники.

— Наша семья большая, у нас трое детей, — говорит супруга Акмала Халима Низомова. — Квартира стала для нас настоящим подарком. Теперь мы спокойны за семью, за детей. Подобная забота о нуждающихся, по-моему, есть не в каждой стране. Мы сразу обрели и крышу над головой, и работу. Рада, что живу в такой стране.

Выросший в махалле «Кушкуприк» инвалид первой группы Жасур Рашидов тоже обрадовался, когда его семье вручили ключ от дома.

— Очень рады от того, что переехали в квартиру с широкими и красивыми комнатами, обставленную современной мебелью, — говорит Ж. Рашидов. — Во дворе организована и детская площадка для наших ребят. У нас возможности ограничены, но своим гражданским долгом считаем внести достойный вклад в развитие Родины.

В результате последовательных реформ, осуществляемых в нашей стране, каждый уголок республики становится краше и благоустроеннее. Облик городов и сел меняется до неузнаваемости. Развиваются все сферы, жизнь населения становится благополучной.

— Благодаря разумной политике главы государства в нашей стране царит мир и согласие, жизнь народа благоустраивается, — говорит председатель схода граждан махалли «Шариллок» Мавлон Окбутаев. — Незабываемым событием в жизни народа стало строительство и вручение инвалидам и малообеспеченным гражданам района квартир в доступных домах, построенных по типовому проекту. В них есть все условия и удобства для спокойной жизни.

Также на мероприятии с участием широкой общественности хозяевам новых квартир вручили памятные подарки от областного и районного хокимиятов.

Бекпулат ТОГАЕВ,

«Maхaллa».